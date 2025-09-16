مدبولي عن الإيجار القديم: ترك القوانين لسنوات طويلة دون تعديل خطأ كان يجب تداركه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الإيجار القديم في الخمسينيات والستينيات لم يكن قانونا غريبا في هذا الوقت في مناطق كثيرة حول العالم بسبب الظروف السياسية والاقتصادية.



وقال مدبولي في كلمته خلال لقاء مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية: "الخطأ الذي حدث هو ترك قوانين الإيجار القديم لمدة 50 سنة دون تعديل ولابد من تواجد توازن بين الإيجار والتملك".

وتابع: "إعادة التوازن في ملف الإيجار القديم أمر في غاية الاهمية وحرصنا على أن نضمن تواجد الآليات والبدائل للمستأجرين المستحقين غير القادرين".

وأكمل مدبولي: " أحد أهم أسباب تشوه العمران المصري حزمة قوانين الإيجار القديم التي لم يتم تغييرها وتعديلها".