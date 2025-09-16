بالجيت سكي .. إنقاذ 7 أشخاص من أسرة واحدة من الغرق بشاطئ النخيل |صور

نجح غطاسو شاطئ النخيل غربي الإسكندرية عصر اليوم في انقاذ 7 أشخاص من أسرة واحده من الغرق باستخدام الجيت سكي بعد أن خالفوا التعليمات ونزلوا في مكان غير مخصص للسباحة.

كان مسئولي شواطئ العجمي والإدارة المركزية للسياحة والمصايف قد تلقوا إخطارا بوجود حالات غرق بشاطئ النخيل ، علي الفور توجهوا لمكان البلاغ و تبين نزول 7 أشخاص بينهم سيدتان و طفلان في مكان غير مخصص للنزول.

وتمكن منقذي وغطاسي الشاطئ من انقاذهم بواسطه الجت سكي و هو من ضمن منظومة الإنقاذ بالشاطئ وتستخدم فقط في شاطئ النخيل، وجري تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم و التشديد علي عدم نزولهم في الأماكن الغير صالحه للسباحه والاستماع لتوجيهات مراقبي الأبراج و المنقذين.