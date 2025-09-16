قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

لجنة مشتركة من الشباب والرياضة تتابع أعمال نادي الطيران بالقاهرة

محمد سمير

استقبل وليد مراد رئيس نادي الطيران الرياضي، اللجنة المشتركة من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة لمتابعة أعمال نادي الطيران، والهادفة إلى تقييم الأنشطة، ودعم الأندية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأعضاء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفي إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لمتابعة وتطوير أداء الهيئات الرياضية.

بدأت اللجنة جولتها بزيارة تفقدية داخل نادي الطيران، حيث تابعت سير العمل الإداري والأنشطة المختلفة، وأشادت بانتظام سير العمل داخل النادي.

جاءت الزيارة برئاسة الدكتور أحمد عبدالوكيل مدير المديريه ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة محمود فوزي مدير عام الرقابة بوزارة الشباب والرياضة، وعضوية كل من محمد عادل لبيب،  صبري راشد، محمد فراج محمد، محمود محمد صديق، إلى جانب ممثلي الإدارات المعنية بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

تأتي المتابعة في إطار خطة الوزارة في المتابعة والإشراف على الاندية الرياضية وحرص الوزارة على تقديم الدعم والتوجيه المستمر للأندية والهيئات الرياضية بما يعزز دورها في خدمة المجتمع الرياضي، ويساهم في رفع كفاءة وتنوع الخدمات المقدمة للشباب والأعضاء.

وفي إطار حرص وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع الدكتور إبراهيم صابر  محافظ القاهرة، على دعم وتطوير الأندية والهيئات الرياضية بالعاصمة، بما ينعكس إيجابًا على خدمة الشباب والمجتمع.

نادي الطيران وليد مراد اللجنة المشتركة من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة رئيس نادي الطيران الرياضي أعمال نادي الطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

فتاة متغيبة عن منزلها

والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها

ترشيحاتنا

هيئة الخدمة الروحية وتدريب القادة

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في لقاء هيئة الخدمة الروحية "الكامبس" ببيت السلام بالعجمي

البابا تواضروس

البابا تواضروس: الخدمة تتقدم بالتكريس والتعليم والرعاية

البابا تواضروس

تكريم خريجي خمس دفعات من إكليريكية الفيوم بيد البابا تواضروس

بالصور

قشر الموز .. من المهملات إلى مكون سحري يعزز الطعم والقيمة الغذائية للمخبوزات

إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم “أوسكار عودة الماموث”

سر المذاق المميز .. طريقة عمل مخلل البصل الشرائح في البيت وفوائده الصحية

قبل فوات الأوان .. علامات مبكرة تكشف الإصابة بانسداد شرايين الساقين

فيديو

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

