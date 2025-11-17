قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيئة البث الإسرائيلية: عناصر حماس يشترطون مغادرة أنفاق رفح بطريقة مناسبة لهم
الخارجية الصينية: بكين مستعدة للمساهمة في أمن واستقرار سوريا
مكاتب الدفاع المصري بالخارج تحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة
الذهب يتراجع مع ترقب الأسواق بيانات أمريكية حاسمة حول مسار الفائدة
وزير الصحة يشهد الاجتماع الأول للجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض
طقس خريفي مستقر.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين
كشف جديد للغاز في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميا
هجوم أوكراني على البنية التحتية في روسيا وانقطاع الكهرباء عن 500 ألف شخص
تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأثنين 17 نوفمبر
زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب إقليم شينجيانج بالصين
الطماطم بـ 10 جنيهات.. أسعار الخضروات اليوم بالأسواق
توك شو

أخبار التوك شو| موسى: الإخوان لا علاقة لهم بالدين أو الجهاد وهدفهم السلطة فقط.. ووزير السياحة: لن نتوقف عن المطالبة بآثارنا في الخارج

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد موسى: المنطقة الاقتصادية تستهدف جذب نحو 300 شركة جديدة
كشف الإعلامي أحمد موسى أهمية ميناء شرق بورسعيد البحري الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، معلقا: ميناء شرق بورسعيد أصبح الثالث عالميًا والأول إفريقيًا طبقًا لتصنيف البنك الدولي، كما دخل ميناء الإسكندرية قائمة أفضل 100 ميناء في العالم، رغم أن أعمال التطوير فيه ما زالت مستمرة.

عيسى زيدان: القناع الذهبي أندر قطعة أثرية على وجه الأرض.. فيديو
قال الدكتور عيسى زيدان، مدير الترميم بالمتحف المصري الكبير، إن القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون، هو أندر قطعة أثرية موجودة على وجه الكرة الأرضية.
 

حاجة بتاعتنا لازم تبقى عندنا.. شريف فتحي: لن نتوقف عن المطالبة بآثارنا في الخارج
قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إننا لن نتوقف عن المطالبة باسترداد الآثار المصرية في الخارج “دي حاجة بتاعتنا لازم تبقى عندنا”.

أحمد موسى: العوا دافع عن الإخوان لسنوات واليوم يتعرض لهجوم بسبب إشادته بالسيسي
قال الإعلامي أحمد موسى إن الدكتور محمد سليم العوا لعب أدوارًا وصفها بـ”التخريبية” عقب أحداث 2011، مؤكدًا أنه كان أحد أبرز الأصوات التي وقفت في صف الجماعة خلال مرحلة ما قبل ثورة 30 يونيو، رغم عدم انتمائه رسميًا للإخوان.

أحمد موسى: الإخوان ينقلبون على العوا بعد إشادته بدور الدولة والرئيس السيسي
كشف الإعلامي أحمد موسى أن الدكتور محمد سليم العوا، الذي كان في مرحلة من المراحل قريبًا من جماعة الإخوان وداعمًا للرئيس المعزول محمد مرسي، أصبح اليوم هدفًا لهجوم عنيف من الجماعة نفسها بعد تصريحاته الأخيرة التي أشاد فيها بجهود الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وزير السياحة والآثار: لدينا 260 ألف غرفة فندقية في مصر.. فيديو
قال شريف  فتحي، وزير السياحة والآثار، إن المتحف المصري الكبير سيكون جاذبا للسياحة الثقافية، منوها بأنه بنهاية هذا العام نتوقع الوصول إلى 19 مليون سائح يزور مصر، ووصول الإيرادات إلى 18،6 مليار دولار كأعلى إيراد من السياحة في مصر.


لميس الحديدي تجري أول جولة تلفزيونية من داخل المتحف المصري الكبير
أجرت الإعلامية لميس الحديدي، حلقتها اليوم من برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة "النهار"، من داخل المتحف المصري الكبير.

العوا يغير موقفه.. أحمد موسى: إشادة غير مسبوقة بالرئيس السيسي
قال الإعلامي أحمد موسى إن الدكتور محمد سليم العوا كان قبل عام 2011 من أصحاب الأدوار “التخريبية والتآمرية” ضد الدولة المصرية، موضحًا أنه لم يكن عضوًا في جماعة الإخوان، لكنه كان داعمًا لها ومتواجدًا في محيطها، وظل متمسكًا بمواقفه المؤيدة للجماعة خلال تلك المرحلة.

موسى: الإخوان لا علاقة لهم بالدين أو الجهاد وهدفهم السلطة فقط
قال الإعلامي أحمد موسى إن البعض ما يزال مخدوعا في الإخوان، فهم لا علاقة لهم بالدين أو الجهاد أو كلام الله، وإنما هدفهم السلطة فقط.


أستاذ الاستثمار: المشروعات القومية خلال السنوات الماضية لم تتم بمعزل عن بعضها
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية على مدى السنوات الماضية، بما في ذلك التطوير الهائل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لم تكن "جزراً منعزلة"، بل هي جزء من رؤية استراتيجية متكاملة ومترابطة بدأت مصر في جني ثمارها الآن.

أحمد موسى العوا الإخوان السياحة القناع الذهبي السيسي

أميرة الذهب ترد رسميًا.. القصة الكاملة لمقطع الفيديو المفبرك مع خليجي الذي تصدر السوشيال ميديا

فيديو أميرة الذهب مع خليجي.. القصة الكاملة للمقطع المفبرك ورد المهندسة أميرة حسان

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر حسب الحسابات الفلكية

موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر وفق الحسابات الفلكية

حريق

حريق يلتهم محلا بمنطقة عين شمس بدون إصابات

الجولة 13

اليوم.. عرض الجولة 13 لأول مرة في ضمن مسابقة آفاق السينما العربية

علي محمود طه

في ذكرى رحيله.. علي محمود طه شاعر الجندول والرومانسي الثائر

ثريا حبي

اليوم… العرض العالمي الأول لـ"ثريا حبي" ضمن المسابقة الرسمية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بخصر منحوت.. لقاء الخميسي تلفت الأنظار بإطلالتها

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

