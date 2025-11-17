أخبار التوك شو| موسى: الإخوان لا علاقة لهم بالدين أو الجهاد وهدفهم السلطة فقط.. ووزير السياحة: لن نتوقف عن المطالبة بآثارنا في الخارج

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد موسى: المنطقة الاقتصادية تستهدف جذب نحو 300 شركة جديدة

كشف الإعلامي أحمد موسى أهمية ميناء شرق بورسعيد البحري الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، معلقا: ميناء شرق بورسعيد أصبح الثالث عالميًا والأول إفريقيًا طبقًا لتصنيف البنك الدولي، كما دخل ميناء الإسكندرية قائمة أفضل 100 ميناء في العالم، رغم أن أعمال التطوير فيه ما زالت مستمرة.

عيسى زيدان: القناع الذهبي أندر قطعة أثرية على وجه الأرض.. فيديو

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير الترميم بالمتحف المصري الكبير، إن القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون، هو أندر قطعة أثرية موجودة على وجه الكرة الأرضية.



حاجة بتاعتنا لازم تبقى عندنا.. شريف فتحي: لن نتوقف عن المطالبة بآثارنا في الخارج

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إننا لن نتوقف عن المطالبة باسترداد الآثار المصرية في الخارج “دي حاجة بتاعتنا لازم تبقى عندنا”.

أحمد موسى: العوا دافع عن الإخوان لسنوات واليوم يتعرض لهجوم بسبب إشادته بالسيسي

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدكتور محمد سليم العوا لعب أدوارًا وصفها بـ”التخريبية” عقب أحداث 2011، مؤكدًا أنه كان أحد أبرز الأصوات التي وقفت في صف الجماعة خلال مرحلة ما قبل ثورة 30 يونيو، رغم عدم انتمائه رسميًا للإخوان.

أحمد موسى: الإخوان ينقلبون على العوا بعد إشادته بدور الدولة والرئيس السيسي

كشف الإعلامي أحمد موسى أن الدكتور محمد سليم العوا، الذي كان في مرحلة من المراحل قريبًا من جماعة الإخوان وداعمًا للرئيس المعزول محمد مرسي، أصبح اليوم هدفًا لهجوم عنيف من الجماعة نفسها بعد تصريحاته الأخيرة التي أشاد فيها بجهود الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وزير السياحة والآثار: لدينا 260 ألف غرفة فندقية في مصر.. فيديو

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن المتحف المصري الكبير سيكون جاذبا للسياحة الثقافية، منوها بأنه بنهاية هذا العام نتوقع الوصول إلى 19 مليون سائح يزور مصر، ووصول الإيرادات إلى 18،6 مليار دولار كأعلى إيراد من السياحة في مصر.



لميس الحديدي تجري أول جولة تلفزيونية من داخل المتحف المصري الكبير

أجرت الإعلامية لميس الحديدي، حلقتها اليوم من برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة "النهار"، من داخل المتحف المصري الكبير.

العوا يغير موقفه.. أحمد موسى: إشادة غير مسبوقة بالرئيس السيسي

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدكتور محمد سليم العوا كان قبل عام 2011 من أصحاب الأدوار “التخريبية والتآمرية” ضد الدولة المصرية، موضحًا أنه لم يكن عضوًا في جماعة الإخوان، لكنه كان داعمًا لها ومتواجدًا في محيطها، وظل متمسكًا بمواقفه المؤيدة للجماعة خلال تلك المرحلة.

موسى: الإخوان لا علاقة لهم بالدين أو الجهاد وهدفهم السلطة فقط

قال الإعلامي أحمد موسى إن البعض ما يزال مخدوعا في الإخوان، فهم لا علاقة لهم بالدين أو الجهاد أو كلام الله، وإنما هدفهم السلطة فقط.



أستاذ الاستثمار: المشروعات القومية خلال السنوات الماضية لم تتم بمعزل عن بعضها

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية على مدى السنوات الماضية، بما في ذلك التطوير الهائل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لم تكن "جزراً منعزلة"، بل هي جزء من رؤية استراتيجية متكاملة ومترابطة بدأت مصر في جني ثمارها الآن.