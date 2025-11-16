حاجة بتاعتنا لازم تبقى عندنا.. أشرف فتحي: لن نتوقف عن المطالبة بآثارنا في الخارج

قال أشرف فتحي، وزير السياحة والآثار، إننا لن نتوقف عن المطالبة باسترداد الآثار المصرية في الخارج “دي حاجة بتاعتنا لازم تبقى عندنا”.

وأضاف أشرف فتحي، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، ضمن برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم، على قناة "أون"، أننا لا نوقف زيارة أهلنا المصريين للمتحف المصري الكبير، بالعكس سعداء بزيارتهم للمتحف، وما حدث هو مجرد عمل توازن وتنظيم للزيارات إلى المتحف للمصريين والأجانب.

وتابع: حجز زيارة المتحف المصري الكبير سيكون بالحجز الإلكتروني، عندنا زخم كبير في السياحة الثقافية، 3 مليون سائح إضافي زاروا الأماكن السياحية الثقافية هذا العام.