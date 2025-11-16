أستاذ الاستثمار: المشروعات القومية خلال السنوات الماضية لم تتم بمعزل عن بعضها

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية على مدى السنوات الماضية، بما في ذلك التطوير الهائل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لم تكن "جزراً منعزلة"، بل هي جزء من رؤية استراتيجية متكاملة ومترابطة بدأت مصر في جني ثمارها الآن.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، للتعليق على افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات التنموية في محور قناة السويس.

رؤية واضحة واستراتيجية محكمة

وقال الدكتور هشام إبراهيم إن الدولة المصرية أظهرت امتلاكها لرؤية واضحة واستراتيجية محكمة. وأوضح قائلاً: "كل المشروعات القومية خلال السنوات الماضية لم تتم بمعزل عن بعضها البعض، بل هي مشروعات تتكامل وتكمل بعضها البعض. عندما نرى الصورة كاملة، يتأكد للجميع أن هناك رؤية واستراتيجية وإرادة".

وأضاف إبراهيم أن نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ما كان ليتحقق بهذا الشكل لولا تكامله مع المشروع القومي لتطوير الموانئ. وأوضح قائلاً: "المنطقة الاقتصادية لم تكن لتصل إلى ما وصلت إليه حالياً إلا إذا كان يتكامل معها المشروع القومي لتطوير الموانئ". وشدد على أن الهدف لم يكن فقط تسهيل تجارة مصر مع الخارج، بل تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت، وتعظيم الاستفادة من مواردها الاقتصادية.