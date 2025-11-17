إعلام إسرائيلي: الطريق ممهد لقبول المقترح الأمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة

أعلن إعلام إسرائيلي، أن الطريق بات ممهدا لقبول المقترح الأمريكي في مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين وانتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.



وقال بقائي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "إيرنا" الرسمية الإيرانية، إن "استمرار حصار غزة، إلى جانب القيود المفروضة على إزالة الأنقاض وإعادة إعمار البنية التحتية الصحية والحيوية، قد فاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر وسط البرد والأمطار".



ووصف المسؤول الإيراني هذه الإجراءات بأنها جزء من "سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".



وأكد بقائي ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والأخلاقية لوقف الجرائم الإسرائيلية، في ظل تصعيد المستوطنين هجماتهم في الضفة الغربية، وتدنيسهم للأماكن المقدسة، بما في ذلك المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، وممارسة الاعتقالات التعسفية وتعذيب الفلسطينيين.





