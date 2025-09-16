تشكيل ريال مدريد أمام مارسيليا .. مبابي يقود الهجوم

أعلن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، التشكيل الأساسي لمواجهة أولمبيك مارسيليا الفرنسي المقرر لها في تمام العاشرة مساءً ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويجلس النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور على مقاعد بدلاء ريال مدريد أمام مارسيليا، فيما يقود كيليان مبابي خط الهجوم.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد، إيدير ميليتاو، دين هاوسن، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي، أوريليان تشواميني، فرانكو ماستانتونو.

خط الهجوم: أردا جولر، رودريجو جوس ، كيليان مبابي.

ويدخل الفريق الملكي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما واصل انتصاراته في الدوري الإسباني، حيث حقق فوزًا ثمينًا على ريال سوسيداد بنتيجة (2-1) خارج ملعبه، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليجا.

كما يعتلي فريق تشابي ألونسو الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.