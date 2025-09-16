قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: إيرادات قناة السويس تراجعت بسبب الظروف المحيطة في المنطقة
القومي للطفولة والأمومة يعقد اجتماعه الدوري لمناقشة جهود حماية وتنمية الطفولة
اغتـ.ـالوه برصاصة في الرأس .. الإعدام شنقا لقـ.ـتلة النقيب محمود عبد الصبور بالأقصر.. صور
تشكيل ريال مدريد أمام مارسيليا .. مبابي يقود الهجوم
بالجيت سكي .. إنقاذ 7 أشخاص من أسرة واحدة من الغرق بشاطئ النخيل |صور
مدبولي عن الإيجار القديم: ترك القوانين لسنوات طويلة دون تعديل خطأ كان يجب تداركه
ارتفع 40 جنيها .. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن
مدبولي: إجراء 2.8 مليون عملية جراحية على نفقة الدولة.. وعدد الجامعات وصل لـ 125
استصلاح الصحراء .. مدبولي: اللي الدولة عملته في الزراعة ميقدرش يعمله القطاع الخاص
رئيس الوزراء يجيب عن تساؤلات رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية .. تفاصيل
محافظ كفر الشيخ : 6500 فيزا جديدة لـ "تكافل وكرامة"
مدبولي: متوقع زيادة أسعار المواد البترولية في أكتوبر .. وهي الأخيرة
رياضة

تشكيل ريال مدريد أمام مارسيليا .. مبابي يقود الهجوم

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، التشكيل الأساسي لمواجهة أولمبيك مارسيليا الفرنسي المقرر لها في تمام العاشرة مساءً ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويجلس النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور على مقاعد بدلاء ريال مدريد أمام مارسيليا، فيما يقود كيليان مبابي خط الهجوم.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد، إيدير ميليتاو، دين هاوسن، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي، أوريليان تشواميني، فرانكو ماستانتونو.

خط الهجوم: أردا جولر، رودريجو جوس ، كيليان مبابي.

ويدخل الفريق الملكي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما واصل انتصاراته في الدوري الإسباني، حيث حقق فوزًا ثمينًا على ريال سوسيداد بنتيجة (2-1) خارج ملعبه، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليجا.

كما يعتلي فريق تشابي ألونسو الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

ريال مدريد مارسيليا دوري أبطال أوروبا فينيسيوس

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في لقاء هيئة الخدمة الروحية "الكامبس" ببيت السلام بالعجمي

البابا تواضروس: الخدمة تتقدم بالتكريس والتعليم والرعاية

تكريم خريجي خمس دفعات من إكليريكية الفيوم بيد البابا تواضروس

قبل فوات الأوان .. علامات مبكرة تكشف الإصابة بانسداد شرايين الساقين

أعراض مرض الشرايين المحيطية

أكرم حسني وهشام ماجد ومصطفى غريب يدعمون الأسر الأولى بالرعاية بـ راعي مصر |صور

خلى إمام عاشور ساب الملعب.. أعراض مرضه بين الكبار والأطفال وعلامات الخطر

احترس من تقديم الجبنة المثلثات للأطفال .. لاحظ الفرق بين هذه الأنواع

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

