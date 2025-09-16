اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

أكد مصدر بمحافظة الجيزة، أنه سيتم اعتماد حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة غدا الأربعاء.

وأشار المصدر أن الحركة تضمنت تنقلات بين عدد كبير من القيادات وتعديل تكليف البعض وتصعيد عددا من القيادات وذلك لضخ دماء جديدة ودفع عجلة العمل.

وأضاف المصدر، أن حركة التنقلات الضخمة التي ستشهدها الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، جائت بعد متابعة دقيقة لأداء مديري ووكلاء الإدارات التعليمية وذلك لتنظيم العمل وضبط منظومة التعليم للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة وللصالح العام.