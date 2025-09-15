قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية
ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس السوري في الدوحة | شاهد
وزير خارجية اوزبكستان: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعتداء علي السلام بالشرق الأوسط
سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد
وزير خارجية الجزائر: الاعتداء علي قطر من قبل إسرائيل هو إعتداء علي كل الدول العربية
فوضى في الأجواء.. اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة
حقوق إنسان النواب: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة تؤكد ثوابت مصر في الدفاع عن قضايا الأمة
الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير
موعد التقديم على 965 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف
تراجع أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق .. اعرف الكيلو بكام؟
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر
مفتي الجمهورية: ما يحدث في غزة جرح مفتوح في قلب العدالة الإنسانية.. صور
محافظات

ضبط 3160 مخالفة تموينية متنوعة بالمخابز والمحال والأسواق والبدالين التموينيين بالجيزة

حملات تموينية
حملات تموينية
أحمد زهران

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تكثيف الحملات الرقابية التي تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية على الأسواق والمحال والمخابز ومستودعات البوتاجاز بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو حالات غش تجاري وذلك في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وحماية حقوق المواطنين.

وجاءت تصريحات المحافظ عقب اطلاعه على تقرير جهود مديرية التموين خلال الشهر والذي أظهر نتائج ملموسة في ضبط الأسواق.

وأوضح المحافظ أن الجهود أسفرت عن ضبط ٣١٦٠ مخالفة تموينية متنوعة حيث تم ضبط ١٥١٦ شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة ٥٠ كجم و٣٦٤ شيكارة دقيق فاخر و١٣ طن لانشون ولحوم ومصنعاتها و١٢٣٦ بطاقة تموينية و٢٠ أسطوانة بوتاجاز تجارية و١٢ ألفًا و٨٣٠ لتر زيت غير معبأ و٩٦ زجاجة زيت تمويني و١٦٠ كيلوجرامًا من السكر التمويني و٨ آلاف و٤١٠ كيلوجرامات أرز بلدي و٩.٥ طن قمح محلي و١٦ ألفًا و٩٩ علبة سجائر، بالإضافة إلى ٤٩٧٣ لتر سولار و١٣٠ لتر بنزين ٨٠.
وبيّن التقرير أنه تم تحرير ٢٣٦٤ محضرًا في مجال المخابز البلدية والطباقي والمطاحن و٦٩ محضرًا في مجال البدّالين التموينيين والجمعيات الاستهلاكية و٢١ محضرًا في مجال محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز إضافة إلى ٧٠٦ محاضر في مجال الأسواق والمحال العامة.

ومن جانبه صرّح السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة، بأنه تم تحصيل غرامات مستحقة بلغت ١٤.٨ مليون جنيه من أصحاب المخابز البلدية خلال شهر يونيو، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملات تموينية اخبار الجيزة محافظة الجيزة تموين الجيزة

