محافظات

تحصين 160 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية الثانية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالجيزة

أحمد زهران

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن نجاح الحملة القومية الثانية في تحصين 160 ألفًا و867 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدعزمؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم المربين، بما يسهم في توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين وتعزيز الأمن الغذائي.

وشدد المحافظ على استمرار تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين والمربين بمختلف مراكز ومدن المحافظة إلى جانب تسيير القوافل البيطرية المجانية بالقرى لتعزيز الوعي بأهمية التحصين والوقاية من الأمراض الوبائية .

وأوضح المحافظ أن تقرير مديرية الطب البيطري عن أعمال الشهر الماضي أسفر عن تحصين 66 ألفًا و297 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وجدري الضأن والماشية، إلى جانب إصدار 744 تصريحًا لنقل الطيور الحية بإجمالي مليون و756 ألفًا و700 طائر، وذبح مليون و907 آلاف و251 طائرًا بمجازر المحافظة، بالإضافة إلى ذبح 17 ألفًا و441 رأس ماشية بالمجازر الحكومية لتوفير لحوم آمنة بالأسواق.  

وفي إطار جهود الصحة العامة ومكافحة الأمراض المشتركة، تم إجراء اختبارات بروسيلا لـ 5,338 رأس ماشية وتحصين 605 رؤوس، فضلًا عن إجراء اختبارات درن لـ 4,589 رأسًا من الجاموس والأبقار بالإضافة إلى تحصين وتعقيم 525 كلبًا ضالًا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لمواجهة مشكلة الكلاب الضالة.

كما شهدت المحافظة تنظيم 502 ندوة إرشادية لرفع وعي المربين بأهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار، إلى جانب ترقيم وتأمين 1,900 رأس ماشية.

وفي مجال القوافل البيطرية تم تنظيم قوافل علاجية مجانية بالتعاون مع مستشفى "برك الخيري للخيول" بمنطقة نزلة السمان، شملت رش وتجريع 294 رأس ماشية إلى جانب عقد ندوات متخصصة للمربين.

أما في مجال التفتيش على اللحوم فقد نجحت الحملات في ضبط 86 طنًا و400 كجم من المصنعات وهياكل ومفروم الدواجن والدهون والدبرويهات الحيوانية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد فارس، مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحرير 53 محضرًا، تنفيذًا لدور المديرية في حماية صحة المواطنين والتصدي للسلع الفاسدة.

