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بين الناس

أم تناشد أهل الخير التبرع لابنتها بالدم فى مستشفى الحسين الجامعى

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 01:52 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاثت أم سمر، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد» الإخباري، بأهل الخير للتبرع بالدم لابنتها التى تعانى من مرض نادر.

وقالت فى رسالتها: "ابنتي سمر في حالة حرجة بمستشفي الحسين الجامعي، وتركت مولودها الذي لم يكمل 4 أيام وملقاة فى المستشفى بسبب مرض نادر جدا، فهي متصلة بالتنفس الصناعي وبحاجة ماسة إلى نقل الدم بكمية كبيرة وبصفة دورية في انتظار رحمة الله أن يشفيها ويرجعها إلى بيتها وأوﻻدها سالمة".

وناشدت من يرغب فى التبرع، الاتصال على رقم 01062388407 أو الحضور مباشرة إلى المستشفى للتبرع، وذكرت أن الفصيلة المطلوبة للتبرع A+


ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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