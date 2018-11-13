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ثقافة

الأسطور الشعبية بهية في عرضين بأوبرا الإسكندرية

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 01:51 م
صدى البلد
طارق موسى
تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث تحت إشراف مديرها الفنى الدكتور عصام عزت، عرض "بهية" على مسرح سيد درويش "دار أوبرا الإسكندرية" فى تمام الثامنة مساء يومى الأربعاء والخميس المقبلين.

يدور العرض حول الأسطورة الشعبية القديمة "ياسين وبهية" التي شاعت على الألسنة واستوحى منها كثير من الشعراء والكتاب، أعظم أعمالهم فسطرت الدواوين والروايات الشعرية منها رواية نجيب ســرور ( ياسين وبهية)، وانتجت الافلام والمسلسلات الشهيرة منها فيلم للأديب الكبير يوسف السباعى وكذلك الموال الشعبى المعروف الذى تغنته الربابه (يا بهية وخبرينى عن اللى قتل ياسين).

تدور أحداث العرض حول قصة غرام ياسين والفتاة الجميلة بهيه وصراعه مع احد الاقطاعيين فى القرية بسبب بطشه وظلمه للفلاحين ومحاولته الاستيلاء على محبوبته (بهيه) بالقوة.

العرض من تصميم وإخراج كريمة بدير رؤية درامية محمد فؤاد وبطولة هانى حسن، ياسمين سمير، شيرلى احمد، نوران محمد، دنيا محمد، ميدو ادم ، محمد عبد الصبور، رضا وأشرف كوداك إضافة إلى الممثلة منة فؤاد.
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