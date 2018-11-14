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كريستيانا بالمر تشكر وزيرة البيئة علي حسن تنظيمها لمؤتمر التنوع البيولوجي

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 06:17 ص
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
حنان توفيق
قالت "كريستيانا بالمر"، السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف للتنوع البيولوجي بمصر، أن القمة كانت ضرورية من أجل الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، موجهة الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على مجهوداتها والذي أسفر عن انطلاقة قوية للمؤتمر.

وأوضحت "بالمر" أنه يجب على الجميع أن يحفاظ على التنوع البيلوجي في الكوكب مراعاة حقوق الاجيال المقبلة. 

جاء تلك التصريحات بحضور نزهة الوافي وزيرة البيئة المغربية وفاطمة الزهراء وزيرة البيئة الجزائرية وكريستيانا بالمر السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف للتنوع البيولوجي وممثل الإتحاد الأفريقي هاريسون وواكا ايشي الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمي ، واينجر اندرسون رئيس الإتحاد الدولي لصون الطبيعة.
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