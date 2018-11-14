كريستيانا بالمر تشكر وزيرة البيئة علي حسن تنظيمها لمؤتمر التنوع البيولوجي

قالت "كريستيانا بالمر"، السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف للتنوع البيولوجي بمصر، أن القمة كانت ضرورية من أجل الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، موجهة الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على مجهوداتها والذي أسفر عن انطلاقة قوية للمؤتمر.





وأوضحت "بالمر" أنه يجب على الجميع أن يحفاظ على التنوع البيلوجي في الكوكب مراعاة حقوق الاجيال المقبلة.



