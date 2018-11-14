محافظ المنوفية يتفقد عددًا من مدارس ومخابز قرية كفر داود والطرانة.. ويحيل عدداً من الأطباء والإداريين للتحقيق بسبب الغياب.. وينصح الطلاب بضرورة تنظيم الوقت والاجتهاد ومراجعة الدروس

محافظ المنوفية يتفقد عدداً من مدارس ومخابز قرية كفر داود والطرانة

الاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية وحضور الطلاب

المحافظ للطلاب: ضرورة تنظيم الوقت والجد والاجتهاد ومراجعة الدروس

تحرير محضر نقص وزن رغيف الخبز بأحد المخابز

إحالة عدد من الأطباء والإداريين بصحة كفر داود والطرانة للتحقيق بسبب الغياب





قام أمس الثلاثاء، اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية بجولة تفقدية لمركز ومدينة السادات شملت الجولة تفقد عددا من المدارس والمخابز للاطمئنان علي مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقه مجدي أبو السعد رئيس الوحدة المحلية لمدينة السادات ورضا الرشيدي وكيل مديرية التربية والتعليم والشحات السبكي مدير إدارة السادات التعليمية والدكتور سامي المشد عضو مجلس النواب.





وتفقد المحافظ مدرسة المستشار توفيق عبد الحكم ( أ ) الإبتدائية ومدرسة منشأة سرور للتعليم الأساسي بقرية كفر داود ومدرسة الطرانة الإعدادية المشتركة بقرية الطرانة للإطمئنان علي انتظام سير العملية التعليمية والتأكد من انتظام حضور الطلاب وتفقد عددا من الفصول الدراسية وفصول رياض الأطفال وأجرى حواراً مفتوحاً مع الطلاب.





وأكد المحافظ علي أهمية تحصيل العلم والمقررات الدراسية وتنمية مهاراتهم، موجها النصيحة لأبنائه الطلاب بضرورة تنظيم الوقت والجد والاجتهاد ومراجعة دروسهم لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم متمنيا لهم النجاح والتوفيق، وحثهم على ضرورة التحلى بالصفات والأخلاق الحميدة .





وفى ذات السياق تفقد المحافظ حجرة المدرسين ووجهم بضرورة غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن في نفوس أبنائنا الطلاب وحسن معاملتهم وكذا إستخدام الأساليب الحديثة فى التعليم ، مؤكدًا على أن المعلمين يحملون رسالة نبيلة من أشرف الرسائل التى أكدت عليها جميع الأديان السماوية كما وجه المحافظ مدير مدرسة منشأة سرور بعمل انترلوك بفناء المدرسة حفاظا علي سلامة الطلاب من خلال تعزيز قيم المشاركة المجتمعية، فيما استجاب المحافظ لدعوة الأهالي بتناول وجبة الإفطار معهم .





وخلال تفقده لمدرسة الطرانة الإعدادية وجه محافظ المنوفية وكيل مديرية التربية والتعليم ومدير إدارة السادات التعليمية نحو اتخاذ الإجراءات اللازم لصيانة وتحديث أجهزة الحاسب الآلي حرصا علي النهوض بالمنظومة التعليمية، موجها التهنئة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بمناسبة حلول ذكري المولد النبوي الشريف، فيما أعرب التلاميذ عن سعادتهم بتواجد المحافظ بينهم وأثنوا علي تواضعه وبساطته وحسن خلقه.





كما تفقد المحافظ ( 3 ) مخابز بقرية كفر داود ، حيث تفقد مخابز محمود أبو الفتح والشيخ ( ملدن ) و أحمد عبد الجواد ( بلدي ) للتأكد من وزن وسعر رغيف الخبز ومنظومة البيع للمواطنين والتأكد من أصحاب المخابز عن كمية الإنتاج اليومى للخبز ومدى توافر الكميات المطلوبة من الدقيق ، وكذا الإطمئنان من المواطنين على مستوى رضائهم عن جودة منظومة الخبز، وخلال تفقد المحافظ للمخبز الآلي بكفر داود أمر المحافظ بتحرير محضر نقص وزن رغيف الخبز حيث تلاحظ نقص وزن رغيف الخبز عن الوزن المقرر .





وخلال الجولة تفقد المحافظ مركز معلومات شبكات المرافق فرع كفر داود للإطمئنان على مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين واستمع لشرح من مدير المركز عن آلية العمل ، موجها العاملين بسرعة إنجاز الأعمال حرصا علي مصلحة المواطنين وتقديم الخدمات لهم على أكمل وجه .





كما تفقد محافظ المنوفية مركز صحة الأسرة بكفر داود التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكذا التأكد من تواجد الأطباء وأطقم التمريض.





وأثناء تفقده للوحدة تلاحظ عدم تواجد مدير الوحدة الصحية وغياب 13 موظفا من أطباء وتمريض وإداريين وعلى الفور أحالهم المحافظ للتحقيق للشئون القانونية بالديوان العام بالمحافظة، كما أحال المحافظ الطبيب المسئول عن النوبتجية يوم 12 من نوفمبر الجاري للتحقيق لعدم تواجده بالوحدة.





كما تفقد المحافظ وحدة صحة الأسرة بقرية الطرانة بالسادات، حيث تفقد أقسام الاستقبال والصيدلية والمعمل وغرفة التطعيمات وتلاحظ تواجد أطقم التمريض وتغيب مدير الوحدة وعلي الفور أحاله المحافظ للتحقيق.



