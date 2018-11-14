تجربة إنسانية عن تطعيم الكلاب الضالة: ارحموهم بلاش قتل

تداول أكثر من 10 آلاف من مستخدمي "فيسبوك وتويتر"، تجربة إنسانية، عن التعامل مع الكلاب الضالة، في غضون ساعات قليلة على نشرها.





التجربة، التي نشرتها "دينا سراج الدين" عبر "فيسبوك" كانت بقيام أهالي منطقة المهندسين بجمع الكلاب الضالة في شارع وادي النيل، وتطعيمهم ضد السعار والحشرات، هذه التجربة على حسابها الشخصي على "فيسبوك".





وكتبت دينا: "للناس اللي بتقول انتي عاجبك الكلاب الضالة اللي مالية الشارع.. دي صورة حية من شارع وادي النيل بالمهندسين من تصويري، أهالي المنطقة المحترمين لموا كلاب المنطقة وطعموهم من السعار والحشرات".





وقام المسؤولون في المستشفى البيطري بعد ذلك، بتمييزهم بختم أخضر اللون في الأذن اليمنى لكل كلب: "المستشفى اديتهم ختم في الودن كما هو موضح بالصورة... والكلاب آمنة تماما".





وأشارت دينا في منشورها إلى أن هذا الحل الإنساني سيكون فعالا في الكثير من الأحياء المصرية، بدلا من القضاء على الكلاب وقتلها بالسم أو القتل الجماعي لها.



