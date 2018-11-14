ماركو اسينسيو: لوبيتيجي لم يكن محظوظا مع ريال مدريد

أكد ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد، أن مدربه السابق جولين لوبيتيجي لم يكن محظوظا خلال فترة توليه تدريب الفريق الملكي.



وقال أسينسيو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الثلاثاء: "كرة القدم لم تكن عادلة مع لوبيتيجي، كما أن هذه الفترة أعتقد أننا لم يحالفنا الحظ والتوفيق. لا أعلم كيفية تسمية هذه المواقف".



أضاف: "ما حدث مع لوبيتيجي في المنتخب الإسباني، ثم مع ريال مدريد، يثبت أنه لم يكن محظوظا بالقدر الكافي، لكن لا يزال أمامه الكثير في عالم كرة القدم".



وأكد لاعب ريال مدريد أن الأمور أصبحت جيدة منذ تولي سولاري مهمة تدريب الفريق، بالإضافة إلى تحسن النتائج.





وعن سولاري، قال: "هو مدربنا. سنقاتل معه، وعلينا أن نكون أقوياء، مثلما نفعل دائما، من أجل تحقيق انتصارات كبيرة".



وأردف أسينسيو: "عندما تسير الأمور على ما يرام، يصفونك بالأفضل، ولكن عندما تنقلب الأمور، يشبهونك بالأسوأ. هناك بعض الانتقادات غير العادلة، ولكن نعلم كيف تسير الصحافة هنا".



وتابع: "الصحافة أيضا كان عليها دورا كبيرا فيما حدث. لا أقول إن الصحافة بالكامل، لكن بعضا منهم كان لهم دورا فيما حدث للنادي مؤخرا".



وعن مدرب منتخب إسبانيا، لويس إنريكي، قال: "منحني الثقة منذ البداية، ويقدم لي الكثير من النصائح، وهذا يعتبر من الأمور المهمة بالنسبة لأي لاعب".



يذكر أن ريال مدريد منح سولاري عقدا دائما حتى صيف 2021، بعدما تولى المهمة خلفا للمقال لوبيتيجي.