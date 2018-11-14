جولة لرئيس جامعة القاهرة بكلية طب القصر العيني .. صور

أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة مفاجئة بكلية طب قصر العيني، تفقد خلالها، بعض قاعات الدراسة بالكلية.





رافق الخشت، خلال الجولة، كل من الدكتورة هالة صلاح الدين عميد الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس.





وقالت جامعة القاهرة إن الحوار دار بين رئيس الجامعة والطلاب حول النظام الدراسي الجديد لكلية طب قصر العيني (5+2)، والذى يتم تطبيقه لأول مرة لتعديل مدة الدراسة بكلية الطب لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة ليُصبح 5 سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة وعامين تدريب، بدلا من 6 سنوات وعام امتياز بنظام المناهج، والذي بدأ سريانه على الطلاب الجدد الملتحقين بكلية الطب اعتبارًا من العام الدراسى 2018/2019، وقد أبدى الطلاب تفهمهم للنظام الجديد.





وطالب الخشت، الطلاب بضرورة الاجتهاد في الدراسة لكي يصبحوا أطباء ناجحين وقادرين على خدمة وطنهم، وأن يكون علمهم علمًا نافعًا.





كما تفقد رئيس الجامعة، معرضًا للكتاب المقام بساحة الكلية، وحرص الطلاب علي التقاط الصور التذكارية معه.



