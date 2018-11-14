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حوادث

القبض على عاملين بحوزتهما نصف كيلو حشيش في المنيا

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 06:51 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ايمن رياض
ألقى ضباط وحدة مباحث مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا القبض على عاملين بحوزتهما نصف كيلو حشيش بقصد الاتجار. 

كان اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا تلقي اخطارا من اللواء مجدي سالم مدير مباحث المديريه بتمكن وحدة مباحث مركز ديرمواس برئاسة الرائد محمد الدروي والعقيد عصام ابو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المنيا من القاء القبض علي كل من ( ع .ك ) 24 سنه عامل و( ف.ن ) 25 سنة عاملان لحيازتهما نصف كيلو من نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابه لتولي التحقيق.
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