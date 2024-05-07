عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حتحوت يعلن عن مستجدات جديدة بشأن أزمة روي فيتوريا مع اتحاد الكرة

صدى البلد

أعلن الإعلامي هاني حتحوت، عن مستجدات جديدة بشأن أزمة المدرب السابق للفراعنة، البرتغالي، روي فيتوريا مع اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد  »، إن اتحاد الكرة قرر إنهاء أزمة روي فيتوريا، سوف يرسل 420 ألف دولار إلى المدرب البرتغالي خلال أيام قليلة.

وأوضح حتحوت، إن الجبلاية سوف يرسل مبلغ 420 ألف دولار عبارة عن الشرط الجزائي لمدة 3 شهور، إلى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، حيث يحق له الحصول على 140 ألف دولار شهريا دون معاونيه.

اتحاد الكرة المصري الاعلامي هاني حتحوت البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر برتغالي روي فيتوريا روي فيتوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعشق أحمد العوضي.. ياسمين عبد العزيز تدخل نوبة بكاء مع إسعاد يونس

مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية

لجنة الحكام تتجه لمعاقبة الحكم محمود البنا بسبب لقاء الزمالك وسموحة

مصطفى شوبير يتلقى عرضا من الدوري السعودي.. الحقيقة كاملة

عملت عملية عشان أخلف من العوضي| ياسمين عبد العزيز تفجر مفاجأة.. شاهد

بناه المصريون.. سد جوليوس نيريري ينقذ تنزانيا وكينيا من الغرق

كاسونجو يرد على أنباء شكوى الزمالك ويكشف مفاجأة

كفالة 30 ألف جنيه.. إخلاء سبيل عصام صاصا بعد عرضه على الطب الشرعي

ترشيحاتنا

عصام صاصا في التحقيقات عن حادث الدائري: كنت ماشي على 80

دعم الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي في الموازنة الجديدة.. 7 مليارات جنيه لخدمة المواطنين

هل غسل أعضاء الوضوء أكثر من 3 مرات يبطله؟..احذروا الزيادة لـ3 أسباب

مصطفى شوبير يتلقى عرضا من الدوري السعودي.. الحقيقة كاملة

دعاء جميل يريح القلب والبال.. ردده في صلاتك وسفرك

بناه المصريون.. سد جوليوس نيريري ينقذ تنزانيا وكينيا من الغرق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإمكانيات عصرية ومواصفات مذهلة.. هاتف vivo X Fold3 Pro

حذاء لافت.. بشرى تلفت الأنظار في عيد الربيع

قواعد إتيكيت الضحك في الأماكن العامة

بالبرنص.. غادة عبد الرازق تثير ضجة بجلسة تصوير جديدة

فيديو

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فلسطيني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ