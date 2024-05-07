حتحوت يعلن عن مستجدات جديدة بشأن أزمة روي فيتوريا مع اتحاد الكرة

أعلن الإعلامي هاني حتحوت، عن مستجدات جديدة بشأن أزمة المدرب السابق للفراعنة، البرتغالي، روي فيتوريا مع اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد »، إن اتحاد الكرة قرر إنهاء أزمة روي فيتوريا، سوف يرسل 420 ألف دولار إلى المدرب البرتغالي خلال أيام قليلة.

وأوضح حتحوت، إن الجبلاية سوف يرسل مبلغ 420 ألف دولار عبارة عن الشرط الجزائي لمدة 3 شهور، إلى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، حيث يحق له الحصول على 140 ألف دولار شهريا دون معاونيه.