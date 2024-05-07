أخبار التكنولوجيا| عشان موبايلك يعيش سنين.. أفضل نصائح للحفاظ على البطارية وبسعر مناسب جدا.. أفضل موبايل أوبو بكاميرا 108 ميجابكسل للشباب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

عشان موبايلك يعيش سنين.. أفضل نصائح للحفاظ على البطارية

تعد أحد الجوانب التي غالبًا ما يتم تجاهلها هو سلامة شحن الهواتف الذكية، حيث قد يبدو شحن هاتفك الذكي مهمة بسيطة، ولكن هناك اعتبارات مهمة تتعلق بالسلامة يجب وضعها في الاعتبار لمنع وقوع الحوادث وضمان طول عمر جهازك.

ميزة جديدة تسعى شركة سامسونج على تقديمها بهواتفها.. فما هي؟

مزايا جديدة تعد معتمدة على تقنية الذكاء الاصطناعي تعمل شركة سامسونج على القيام بإطلاقها لإطالة عمر البطارية بسلسلة هواتف جالاكسي S25 القادمة وقد بدأت شركة سامسونج القيام باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وذلك على نطاق واسع خلال العام الحالي.

بسعر مناسب جدا.. أفضل موبايل أوبو بكاميرا 108 ميجابكسل للشباب

يتميز هاتف Oppo Reno 8 T من شركة أوبو الصينية بكاميرا دقة 108 ميجابكسل، مع عدد من الميزات الأخرى الكبيرة أبرزها بطارية ضخمة مع معالج قوي يقدم أداء سلس، إلى جانب سعر مناسب جدًا للشباب والفئة المتوسطة