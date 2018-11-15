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تعليم

محمد وائل رئيسا لاتحاد طلاب صيدلة المنوفية

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 12:33 ص
صدى البلد
مروة فاضل
أسفرت نتيجة انتخابات اتحاد الطلاب بكلية الصيدلة جامعة المنوفية والتى أقيمت تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتورة وفاء زهران عميد الكلية، وإشراف الدكتورة داليا حمدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب عن فوز الطالب محمد وائل صبحي رئيسا لمجلس الاتحاد، والطالب محمد سمير عيسى نائبا له.

كما أسفرت نتيجة انتخابات لجنة الأسر والاتحادات الطلابية عن فوز استبرق صابر ابراهيم أمينا للجنة، أحمد عادل أبو طالب أمينا مساعد، وفاز في اللجنة الاجتماعية والرحلات ياسمين جمال سلام، محمود محمد رزق، وفي اللجنة الرياضية على شعبان حجاج، ومؤمن عاطف هجرس.

أما اللجنة الثقافية والإعلامية.
فاز حسام ياسر فؤاد، محمد خالد البكل، وفي اللجنة الفنية على ماهر نور الدين، شريف محمد عبدالله، وفي لجنة الجوالة والخدمة العامة فاز محمد أسامة زيدان، محمود كرم شعبان، واللجنة العلمية والتكنولوجيا فازت الشيماء فهمى عبد الهادى، محمد السيد ندا.. صرحت بذلك منال عرفه مدير ادارة رعاية الشباب.
محمد وائل رئيسا لاتحاد طلاب صيدلة المنوفية
محمد وائل رئيسا لاتحاد طلاب صيدلة المنوفية
محمد وائل رئيسا لاتحاد طلاب صيدلة المنوفية
محمد وائل رئيسا لاتحاد طلاب صيدلة المنوفية
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