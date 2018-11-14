جحيم فى ليستر.. 3 أصدقاء يحرقون أما وأطفالها للحصول على تأمين خيالي.. شاهد

في قصة تكررت كثيرًا حول العالم ولا أحد يستفيد من عواقبها، أقدم ثلاثة شباب في بريطانيا في الثلاثينيات من أعمارهم على قتل 5 أشخاص بعد محاولتهم إشعال النار في متجرهم للحصول على مبلغ خيالي من التأمينات، وفق ما قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وتسبب صاحب متجر ورجلين آخرين معه، في مقتل خمسة أشخاص بعد إشعالهم النار في سوبر ماركت يملكونه في عملية فاشلة للحصول على تأمين بقيمة 300 ألف جنيه استرليني ، كما اعترف الثلاثة أمام المحكمة اليوم.



ووجهت المحكمة تهم لمالك المتجر ارام كرد (34 عاما) وأركان علي (37 عاما) وهوكار حسن (33 عاما) لأنهم قاموا بتفجير محل البقالة أو السوبر ماركت في مدينة ليستر.



وقتل جحيم النيران التي أشعلها الثلاثة، أربعة أفراد من عائلة واحدة تعيش في شقة مكونة من طابقين فوق المتجر، إضافة إلى شخص آخر.



وقام الثلاثة برش كميات كبيرة من الوقود قبل أن يشعلوا النار فيها ، مما تسبب في انفجار داخل المتجر، وقال الجيران وشهود العيان وقتها إنه كان ذا صوت عالي كأن قنبلة انفجرت.





وقُتلت ماري راجوبير (46 عامًا) ، وأولادها المراهقين شين وشون ، وليا بيث ريك ، 18 عامًا ، التي كانت صديقة شين ، في انفجار الرعب.



وقال ديفيد هربرت ، رئيس هيئة المحلفين ، الذي افتتح محاكمته أمام محكمة ليستر كراون، إن المدعى عليهم حضروا لجريمتهم رغم علمهم أنه يوجد أناس بالمبنى، ولكن ذلك لم يهز لهم شعرة .



ونجا من الواقعة زوج راجوبير خوسيه ، وهو ما وصفه الادعاء بأنه "معجزة".



