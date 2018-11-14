ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

جحيم فى ليستر.. 3 أصدقاء يحرقون أما وأطفالها للحصول على تأمين خيالي.. شاهد

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:21 م
المبنى المشتعل وفي
المبنى المشتعل وفي أرضيته السوبر ماركت
محمد علي
في قصة تكررت كثيرًا حول العالم ولا أحد يستفيد من عواقبها، أقدم ثلاثة شباب في بريطانيا في الثلاثينيات من أعمارهم على قتل 5 أشخاص بعد محاولتهم إشعال النار في متجرهم للحصول على مبلغ خيالي من التأمينات، وفق ما قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتسبب صاحب متجر ورجلين آخرين معه، في مقتل خمسة أشخاص بعد إشعالهم النار في سوبر ماركت يملكونه في عملية فاشلة للحصول على تأمين بقيمة 300 ألف جنيه استرليني ، كما اعترف الثلاثة أمام المحكمة اليوم.

ووجهت المحكمة تهم لمالك المتجر ارام كرد (34 عاما) وأركان علي (37 عاما) وهوكار حسن (33 عاما) لأنهم قاموا بتفجير محل البقالة أو السوبر ماركت في مدينة ليستر.

وقتل جحيم النيران التي أشعلها الثلاثة، أربعة أفراد من عائلة واحدة تعيش في شقة مكونة من طابقين فوق المتجر، إضافة إلى شخص آخر.

وقام الثلاثة برش كميات كبيرة من الوقود قبل أن يشعلوا النار فيها ، مما تسبب في انفجار داخل المتجر، وقال الجيران وشهود العيان وقتها إنه كان ذا صوت عالي كأن قنبلة انفجرت.


وقُتلت ماري راجوبير (46 عامًا) ، وأولادها المراهقين شين وشون ، وليا بيث ريك ، 18 عامًا ، التي كانت صديقة شين ، في انفجار الرعب.

وقال ديفيد هربرت ، رئيس هيئة المحلفين ، الذي افتتح محاكمته أمام محكمة ليستر كراون، إن المدعى عليهم حضروا لجريمتهم رغم علمهم أنه يوجد أناس بالمبنى، ولكن ذلك لم يهز لهم شعرة .

ونجا من الواقعة زوج راجوبير خوسيه ، وهو ما وصفه الادعاء بأنه "معجزة".

loading...

ترشيحاتنا

وزير البترول يعلن بشرى سارة عن تصدير الغاز المصرى

وزير التموين: صرف الدعم بأثر رجعي للموقوفين في حالة الاستحقاق..فيديو وصور

3 إطلالات لنجمات لبنان تثير الجدل على السوشيال ميديا.. صور

مسئول إسرائيلي سابق يعترف بالهزيمة: الفلسطينيون لقنونا درسا

مناطق غرب الإسكندرية تغرق في مياه الأمطار والمحافظة تدفع بسيارات الشفط.. صور

معارضة قطرية تكشف الجهة المسئولة عن أختفاء خالد الهيل فى لندن

5 معلومات عن برنامج أحمد حلمي الجديد قبل عرضه السبت المقبل

تعليق ساخر من إبراهيم فايق على قرار وليد سليمان اعتزال اللعب الدولي

تعليق ناري من ميدو على قرار وليد سليمان اعتزال اللعب الدولى

فى عيد ميلادها ... شاهد أجمل إطلالات منى عبد الغنى بالحجاب

مياه الأمطار تصل إلى داخل صالات مطار الكويت الدولي.. فيديو

جحيم فى ليستر.. 3 أصدقاء يحرقون أما وأطفالها للحصول على تأمين خيالي.. شاهد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح بوسترات لفيلم Toy Story 4 .. صور

سلاح تويتر ينقلب فى وجه محمد صلاح من الدعم إلى الهجوم بسبب القناع

فى عيد ميلادها ... شاهد أجمل إطلالات منى عبد الغنى بالحجاب

منة فضالى فى إطلالة فراشة على الشاطئ.. صور

تعرف على الإتيكيت الصحيح للاعتذار عن حفلات الزفاف

فيديو

طرح البرومو الدعائى الثانى لفيلم Bumblebee .. فيديو
نبيلة مكرم تعتذر عن التعليق على أزمة النائبة الكويتية صفاء الهاشم لهذا السبب
رئيس مجلس الأمة الكويتي لوزير الهجرة: نرفض الإساءة لمصر والمخطئ سينال جزاءه
حل مشكلات التموين على الهواء فى برنامج على مسئوليتى ..فيديو
نبيلة مكرم توجه رسالة إلى شعب الكويت .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟