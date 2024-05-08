اليوم.. مدير المخابرات الأمريكية يلتقي نتنياهو بإسرائيل لبحث مفاوضات هدنة غزة

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلًا عن مصدر قوله إن مدير المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز يعتزم السفر إلى تل أبيب اليوم لإجراء محادثات مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، إن بيرنز يصل إلى إسرائيل الأربعاء للقاء نتنياهو ورئيس الموساد ديفيد برنيع لبحث الصفقة المحتملة لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وتتطلع الولايات المتحدة الأمريكية والوسطاء إلى إحياء الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل الأسرى.

وتجري المفاوضات الرئيسية في القاهرة ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الجولة الأخيرة من المحادثات بأنها "مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين"، لأنه من غير المتوقع أن تجتمع إسرائيل مع مسؤولي حماس.

