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فن

البدلة يقترب من 60 مليون جنيه إيرادات

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:19 م
صدى البلد
سمر سعد
حقق فيلم البدلة هذا الأسبوع إيرادات وصلت إلى 743 ألف جنيه لتصل إجمالي إيراداته 59 مليونا و788 ألف جنيه بعد 12 أسبوع عرض.

فيلم "البدلة" بطولة تامر حسنى وأكرم حسني وأمينة خليل ودلال عبد العزيز وطاهر أبو ليلة، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج ماندو العدل.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى حول أكرم (تامر حسني) الذي يتلقى دعوة لحضور حفلة تنكرية، فيقرر ارتداء زي الشرطة؛ ما يتسبب في وقوعه بأزمة لانتحاله صفة ضابط شرطة، في الوقت الذي يبحث فيه عن ملف معين، فتقع له العديد من المفارقات.
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