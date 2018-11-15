ضبط مدير محطة لتعبئة البوتاجاز لقيامه بالتلاعب في أوزان الأسطوانات

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات، الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.





وتمكنت الإدارة من ضبط المدير المسئول عن محطة لتعبئة البوتاجاز بدائرة قسم شرطة بنى سويف، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الغاز الصب قدرها "306,318 طن" وذلك من خلال إنقاص أوزان أسطوانات البوتاجاز عند التعبئة والاستيلاء عليها، تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء لحسابه الشخصى، وتحقيق أرباح غير مشروعة.





وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية، ومخازن السلع والمواد غير المرخصة ، وفى إطار جهود ضبط الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجارى.