عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الاتصالات: 170 خدمة على بوابة مصر الرقمية

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن اليوم كان مهمًا في قطاع تكنولوجيا الاتصالات، حيث تم افتتاح 3 مراكز بيانات عملاقة داخل جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن هذه المراكز ستعود على المواطن بالنفع،  من خلال تقديم 170 خدمة رقمية على بوابة مصر الرقمية بشكل مرقمن.
 

وتابع  "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن تجديد المواطن المواطن لرخصة سيارته على سبيل المثال، يتطلب توافر كافة البيانات الخاصة بالمركبة على البوابة، حتى يحصل على الخدمة من على المنصة، وهذا لن يحدث إلا من خلال تواجد مراكز بيانات ضخمة.


  ولفت إلى أن هناك تحولا في نوع الوظائف المطلوبة في سوق العمل، وهناك أيضا تحول في طريقة أداء العمل، حيث كان المواطن في الماضي يحصل على وظيفة بالقرب من محل إقامته، ولكن اليوم من الممكن أن يحصل المواطن على وظيفته في دولة أوروبية، وهذا يتطلب توفر القدرة والكفاءة من خلال الحصول على التدريب التقني الجاد الذي يعمق مثل هذه القدرات.


وأشار إلى أن هناك مجموعة ضخمة من المبادرات المصرية، لنشر التعليم الرقمية ابتداءً من الصف الرابع الابتدائي، مشيرًا إلى أن أي طالب أو خريج يستطيع أن يلتحق بمبادرات مصر الرقمية بدون أي كلفة مادية.

الدكتور عمرو طلعت الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات المبادرات المصرية الوظائف المطلوبة جمهورية مصر العربية سوق العمل شكل وزير الاتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبروك لأهالي الجيزة.. افتتاح 3 محطات مترو جديدة خلال أيام | صور

37500 للطن.. انخفاض أسعار الحديد بشكل كبير وعز يفقد 4500 جنيه

«مين مستخبي تحت الفستان».. إطلالة ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا

يعاقب فورا .. خالد الغندور يفتح النار علي نجم الزمالك

نسخة من كهربا| نجم الزمالك يهاجم مصطفى شلبي بعد احتفاله المثير أمام دريمز

السبب الحقيقي للخناقة| أسطورة ليفربول يكشف المستور في أزمة محمد صلاح وكلوب

الترند الحرام.. انهيار ميار الببلاوي بعد اتهامها بالزنا.. والسبب أزهري وبسمة وهبة

حرب ثلاثية| سر هجوم الشيخ الأزهري على ميار الببلاوي.. و"العرافة" تخرج عن صمتها: "ساكتة ليه"

موضوعات متعلقة

وزير الاتصالات: قادرون على تقديم خدمة متميزة في مجال الإنترنت.. فيديو

ترشيحاتنا

نهائي الكونفدرالية| الزمالك يواجه نهضة بركان المغربي

فصل جديد.. مرتضى منصور أمام المحكمة في سب وقذف موظفة

فرصة للشراء.. استقرار أسعار السيارات حتى هذا الموعد

ماذا فعلت وزارة التربية والتعليم لإعداد جيل متسلح بمهارات المستقبل؟ |تفاصيل

الخونة والعملاء.. تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء.. فيديو

سفير هولندا للمستثمرين: الإصلاحات الاقتصادية في مصر تدعو للتفاؤل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ازدحام لافت في رابع أيام عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

5 بروفات قبل لقاء الترجي.. هل تعزز عقوبة ثنائي الأهلي شائعات غرفة الملابس؟

مازال أسيرا لإسرائيل.. تعرف على الفلسطيني الفائز بالبوكر باسم خندقجي

الترند الحرام.. انهيار ميار الببلاوي بعد اتهامها بالزنا.. والسبب أزهري وبسمة وهبة

فيديو

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

الرئيس وجه بالاهتمام به في التعليم.. مجال الرقمنة وأهميته تكنولوجيا واقتصاديا

تامر حسني جبر بخاطرها.. بدرية طلبة تعلق على تجاهل ياسمين عبدالعزيز لزفاف ابنتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ