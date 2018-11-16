الكويت ترحل بن تسيون الإسرائيلي بعد تجوله في معرض الكتاب

رحلت السلطات الكويتية، بن تسيون المدون الإسرائيلي الشهير بعد دخوله متخفيا معرض الكتاب الذي تنظمه للاحتفاء هذا العام بالقدس عاصمة فلسطين.



وبحسب صحيفة "القبس" فإن السلطات وجدت إسرائيليا يتجول بين أجنحة معرض الكويت للكتاب، مرتديا "الكيباه" اليهودية، لتكتشف أنه بن تسيون الإسرائيلي، الذي دخل البلاد بجواز سفير أمريكي.



ولفتت الصحيفة إلى أن بن تسيون كان نشر صورة له على حسابه على انستجرام أمام أعلام دول مجلس التعاون الخليجي، معلقا عليها بأن هناك علما ناقصا وهو علم إسرائيل.



كما نشر بن تسيون فيديو لمقابلة أجراها مع إعلامي عربي أوضح أنه جاء إلى معرض الكتاب للتعرف على ثقافة الكويت وشراء قصص الأطفال.



وأثارت هذه الصورة والفيديو جدلا واسعا، وطالب نائب برلماني كويتي باعتقاله.



وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات قامت باعتقاله بعد مرور 18 ساعة على وجوده في الكويت وتم ترحيله.