سفارتنا بأنجولا تحتفل بالمولد النبوي الشريف

أعلنت السفارة المصرية في العاصمة الأنجولية لواندا أن القسم القنصلي سيغلق أبوابه يوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر المقبل، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.



وكتبت السفارة المصرية في أنجولا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تود سفارة جمهورية مصر العربية في أنجولا الإحاطة بأن القسم القنصلي سيكون مغلقًا يوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر 2018 وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف».



كما قدمت تهنئتها للجالية المصرية في أنجولا ولجموع المصريين بهذه المناسبة، منوهة إلى «على أن يستأنف العمل به مرة أخرى يوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018».