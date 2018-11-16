ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

سفارتنا بأنجولا تحتفل بالمولد النبوي الشريف

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:44 م
السفير خالد عبدالرحمن،
السفير خالد عبدالرحمن، سفير مصر لدى أنجولا
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
أعلنت السفارة المصرية في العاصمة الأنجولية لواندا أن القسم القنصلي سيغلق أبوابه يوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر المقبل، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وكتبت السفارة المصرية في أنجولا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تود سفارة جمهورية مصر العربية في أنجولا الإحاطة بأن القسم القنصلي سيكون مغلقًا يوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر 2018 وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف».

كما قدمت تهنئتها للجالية المصرية في أنجولا ولجموع المصريين بهذه المناسبة، منوهة إلى «على أن يستأنف العمل به مرة أخرى يوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018».
loading...

ترشيحاتنا

الكويت ترحل بن تسيون الإسرائيلي بعد تجوله في معرض الكتاب

فرجاني ساسي يقود التشكيل المتوقع لتونس في مباراة مصر

قصة امرأة فدت النبي بنفسها فبشرها بالجنة هى وأهلها.. فيديو

توقعات بأداء إيجابي للبورصة بعد تثبيت أسعار الفائدة

حمو بيكا ومجدى شطة يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي.. برلمانيون: المهرجانات لا تقل خطورة عن الإرهاب.. مطالبات للمهن الموسيقية بتحرير دعاوى قضائية ضد مروجي الإسفاف والابتذال

انهيار 10 منازل بسبب السيول بأسيوط.. يتصدر أخبار المحافظات

حقيقة وجود فريق النادى الأهلى فى إسرائيل.. صور

محمد يوسف: الأهلي درس الوصل الإماراتي جيدا

مصر الحلوة .. محافظ الدقهلية المسيحي يشارك وزير الأوقاف فى افتتاح مسجد ويحضر خطبة الجمعة ..صور

راندا البحيري تتألق بالكاجوال فى أحدث جلسة تصوير

تعرف على مثلث الوصول إلى السلام النفسي في الحياة.. فيديو

الحضرى: إن شاء الله ترجع مصر بألف خير يابيبو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية: ضبط 3 آلاف نسخة مقلدة لـ كتب دينية وأدبية.. صور

الكرواتي لوفرين يهين منتخب إسبانيا ويسخر من راموس.. صورة

نوال الزغبى تخطف الأنظار بفساتين ساحرة من لابورجوازي.. صور

راندا البحيري تتألق بالكاجوال فى أحدث جلسة تصوير

فى عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات مها أحمد بعد خسارة وزنها الزائد

فيديو

تعرف على اختصاصات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان..فيديو
تعرف على مثلث الوصول إلى السلام النفسي في الحياة.. فيديو
رد فعل غريب من نجم الزمالك السابق على قيادة أجيري للمنتخب.. فيديو
مدير آثار الفيوم: سباق رالى الدولي يهدف إلى تنشيط السياحة.. فيديو
اللاوندي يكشف عن سر زيارات السيسي المتكررة للصين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟