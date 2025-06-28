الصور الأولى لـ مفيدة شيحة من حفل زفاف ابنتها

تحتفل اليوم الإعلامية مفيدة شيحة بحفل زفاف ابنتها منة داخل احد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ومن المقرر ان يحضر أبرز نجوم الفن والإعلام الحفل.

وشاركت الإعلامية سهير جودة عددا من الصور الأولي لحفل الزفاف ، وظهرت رفقة مفيدة شيحة ، رولا خرسا ، دعاء فاروق ، دعاء عامر.

وكانت احتفلت مفيدة شيحة بحنة ابنتها يوم الاربع الماضي فى أجواء عائلية مبهجة.

وكانت تعرضت منة الشاطر صانعة المحتوى وابنة الإعلامية مفيدة شيحة خلال الفترة الماضية لوعكة صحية مفاجئة وتم نقلها إلى المستشفي.

وشاركت منة جمهورها صورة عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام من خلال خاصية الإستوري وظهرت بالكانويلا فى يدها وهى تتواجد فى احدي المستشفيات.

عقد قران منة الشاطر

وكان تثار عقد قران ابنة الإعلاميةمفيدة شيحة الذي تم فى يونيو ٢٠٢٤ في مسجد محمد علي بالقلعة، موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الخبراء المتخصصين، بعدما تم تداول الكثير من الصور والفيديوهات التي تظهر احتفال الإعلامية وابنتها والحضور بهذه المناسبة من خلال الرقص والتمايل داخل صحن المسجد