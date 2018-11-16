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مدير عام حقول رشيد: هناك اجتماعات أسبوعية لرفع مستوى إنتاج قطاع البترول

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 10:32 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال المهندس حسام الدين زكي، مدير عام منطقة حقول رشيد والبرلس، إن هناك اجتماعا صباحيا يقوم على مدار 3 أيام أسبوعيا، تتناقش فيه جميع الإدارات الفنية مع لجنة من وزارة البترول والإنتاج الصناعي حول كل ما يخص خطوط الإنتاج وتطويرها والمشاكل التي قد تواجهها.

وأضاف زكي خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على فضائية صدى البلد، أن شركات البترول تقوم بالتعاقد مع مقاول لجمع المياه الملوثة من الموقع ومعالجة كيميائيا حتى لا تلوث البيئة، وقد لاحظوا ارتفاع نسبة المياه الملوثة التي قد تعوق عمل البئر، مؤكدا أنهم استطاعوا علاج المشكلة قبل حدوث أزمة بالتخلص من المياه الزائدة.

وأشار مدير عام منطقة حقول رشيد والبرلس إلى أنهم يعملون بشكل دائم داخل غرفة الاجتماعات على مناقشة كافة المشاكل والأمور الطارئة التي قد تحدث في الآبار، مؤكدا أن الآبار لم تتعرض  لأي حوادث أو حالة طارئة من قبل تضطرهم إلى غلق البئر.
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