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الصيادلة: وفد من شركة النهدي لتقديم العزاء في شهيد الغدر بالسعودية

السبت 17/نوفمبر/2018 - 02:24 ص
صدى البلد
أعلنت نقابة الصيادلة برئاسة محي عبيد النقيب العام الصيدلة ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، وصول وفد من الفريق الإداري والتنفيذي برئاسة رئيس شركة النهدي لزيارة عائلة شهيد الغدر الصيدلي احمد طه والذي لقي حتفه على يد شخص سعودي ، لتقديم واجب العزاء والاستماع لكل طلبات اسرته.

وأكد عبيد، أن النقابة علي ثقتها في سعي الشركة للقصاص لشهيد الغدر وسرعة العمل علي عودة جثمان الزميل تبعا لرغبة أهله والحفاظ على جميع حقوقه.

وكونت الشركة فريق طوارئ برئاسة رئيس الشركة والعضوية التنفيذي لمتابعة تطورات الأحداث حيث يقوم الفريق بالاجتماع لاتخاذ القرارات المناسبة كل 3 ساعات ومن وقت وقوع الحادث و يستمر انعقاده حتى التأكد من انتهاء الموضوع.

وعلي الجانب القانوني بلغت وقدمت الشركة كافة المعلومات اللازمة للجهات الرسمية المختصة بالتحقيق التي ابدت اهتماما كبيرا بمتابعة الحادث الأليم مما تكللت بالقبض على الجاني في أقل من ۳۰ دقيقة من وقت وقوع الحادث..

وقام فريق الشؤون القانونية اليوم فورا بتجهيز التوكيلات والمستندات المطلوبة للعمل بسرعة على إنهاء إجراءات تشييع الجثمان، بالإضافة إلى تكليف فريق قانوني من أكبر مكاتب المحاماة المتخصصة لمتابعة تطورات القضية، و يتم حاليا التنسيق مع الفريق القانون الخاص بالسفارة المصرية لتوحيد الجهود.

وتواصل الرئيس التنفيذي للشركة بعائلة الفقيد هاتفيا وأوفد مدير عام المنطقة الجنوبية ممثلا عن إدارة الشركة لزيارة منزل أهل الفقيد بمصر وتقديم واجب العزاء.
الصيادلة: وفد من شركة النهدي لتقديم العزاء في شهيد الغدر بالسعودية
الصيادلة: وفد من شركة النهدي لتقديم العزاء في شهيد الغدر بالسعودية
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