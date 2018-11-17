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الأرصاد : طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية معتدل على باقي الأنحاء

السبت 17/نوفمبر/2018 - 07:16 ص
الأرصاد : طقس اليوم
الأرصاد : طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية
نورهان خفاجي
يسود البلاد اليوم السبت طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا.

وبحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 25

شبين الكوم 16 24

طنطا 16 24

دمنهور 16 25

الإسكندرية 15 24

بلطيم 16 24

مطروح 17 23

السلوم 14 22

سيوة 12 23

بورسعيد 18 23

دمياط 17 23

الزقازيق 16 25

الإسماعيلية 14 24

السويس 14 24

العريش 15 23

رفح 15 22

رأس سدر 14 25

نخل 09 22

نويبع 19 24

طابا 16 23

كاترين 08 19

الطور 16 25

شرم الشيخ 19 26

الغردقة 18 26

مرسى علم 18 26

الفيوم 15 25

بني سويف 15 25

المنيا 12 25

أسيوط 12 25

سوهاج 13 26

قنا 14 26

الأقصر 13 26

أسوان 15 27

أبوسمبل 14 26

الوادي الجديد 11 26

شلاتين 20 28

أبورماد 17 27

رأس حدربة 17 26

حلايب 18 26
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