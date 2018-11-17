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رياضة

نيمار عن نجم برشلونة: ظاهرة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 02:14 م
نيمار وسواريز
نيمار وسواريز
إسراء أشرف
أشاد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، بزميله السابق الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني.

وقال نيمار في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "سواريز ظاهرة وأتمنى له الأفضل، كان لم الشمل جيدًا جدًا، هو صديق لي وقضينا سنوات عديدة في غرف خلع الملابس".

أضاف: "أنا أحب سواريز، ودائمًا أتمنى له الأفضل".

والتقى نيمار بسواريز أمس خلال مواجهة المنتخب البرازيلي ومنتخب الأوروجواي، والتي انتهت بفوز منتخب السامبا بهدف دون رد.

وكان نيمار غادر برشلونة في صيف 2017، وانضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في صفقة تاريخية بلغت 222 مليون يورو.
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