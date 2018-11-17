نيمار عن نجم برشلونة: ظاهرة

أشاد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، بزميله السابق الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني.





وقال نيمار في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "سواريز ظاهرة وأتمنى له الأفضل، كان لم الشمل جيدًا جدًا، هو صديق لي وقضينا سنوات عديدة في غرف خلع الملابس".





أضاف: "أنا أحب سواريز، ودائمًا أتمنى له الأفضل".





والتقى نيمار بسواريز أمس خلال مواجهة المنتخب البرازيلي ومنتخب الأوروجواي، والتي انتهت بفوز منتخب السامبا بهدف دون رد.



