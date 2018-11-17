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رياضة

إنبى تحت 15 يواصل تصدره لدوري الجمهورية بعد ثلاثية حرس الحدود

السبت 17/نوفمبر/2018 - 08:42 م
صدى البلد
محمد رشاد
فاز فريق إنبى تحت 15 عامًا مواليد 2003 بقيادة مديره الفني الكابتن سيد غريب ومعاونه طارق أبو ضيف على منافسه فريق حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما ظهر اليوم على ملاعب نادى حرس الحدود بالإسكندرية ، ضمن منافسات الأسبوع الثانى عشر لدورى الجمهورية للناشئين .

تقدم الفريق البترولى بهدفه الأول عن طريق اللاعب محمد ايمن قبل نهاية الشوط الأول ، وأضاف إنبى هدفه الثانى عن طريق اللاعب احمد رشدى فى الدقيقة ال80 ويختتم أهداف الفريق البترولى اللاعب احمد ميسى فى الدقيقة 84 ، وقبل نهاية اللقاء بثوانى معدودة يحرز حرس الحدود هدفه الوحيد فى اللقاء ، لتنتهى المباراة بفوز إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدف .

بتلك النتيجة يواصل إنبى تربعه على عرش البطولة برصيد 30 نقطة .
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