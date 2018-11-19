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تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية الأسبوع.. فيديو

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 09:08 ص
صدى البلد
آيات أحمد
استعرض برنامج «صباح البلد» المُذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم، الاثنين، تقريرًا خاصًا بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع على مستوى محافظات الجمهورية.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 27 - الصغرى 14، علمًا بأن من المتوقع أن تتغير درجة الحرارة على مدار الأسبوع للتراوح ما بين 26 درجة و28 درجة.

الإسكندرية: العظمى 25– الصغرى 15، أما الخميس 25/17 ، والجمعة 23/17.

مطروح: العظمى 24- الصغرى 13، والخميس والجمعة 23/15.

الغردقة: العظمى 30، والصغرى 18، وتستقر درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.

شرم الشيخ: العظمى 29، والصغرى 20، وتستقر درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.

أسيوط: العظمى 27، والصغرى 12، بينما تسجل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 29 درجة للعظمى و13 للصغرى، وتعود للانخفاض مرة أخرى يوم الجمعة لتسجل 27 درجة للعظمى و13 للصغرى.

كفر الشيخ: العظمى 28، والصغرى 13، علما بأن درجات الحرارة ستستقر حتى نهاية الأسبوع.

أسوان: العظمى 30، والصغرى 14، ومن المتوقع أن تظل درجات الحرارة ثابتة حتى نهاية الأسبوع
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