يسرا اللوزي تكشف سبب بكائها في آخر حلقة بمسلسل صلة رحم.. فيديو

كشفت الفنانة يسرا اللوزي سبب بكائها في آخر حلقة من تصوير مسلسل صلة رحم الذى تم عرضه في رمضان الماضي، موضحة تفاصيل شخصيتها (ليلى) في المسلسل قائلة : كل مشهد من مسلسل صلة رحم له ترتيب وتحضير ودراسة مختلفة، ومشهد فقد الرحم وأنها لن تكون أم أثر فيها كثيرا.

وعن أداء إياد نصار، أضافت الفنانة يسرا اللوزي خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد: إياد نصار دوره كان عبارة عن شخص أناني وأنه بيحب يعمل اللي هو عايزه ، برغم أنه كان بيحب ليلى وفي علاقة بينهم مش «توكسيك».

أداء رائع

وقالت يسرا اللوزي: كل الأدوار في المسلسل مهما كان حجمها لها أهمية كبيرة، وكل الممثلين قدموا أداء رائعا في المشاهد، وتعرضت للبكاء في مشهد بآخر حلقة حتى نهاية التصوير.

ونوهت الفنانة يسرا اللوزي أنه بعد انتهاء تصوير صلة رحم حسيت بأن كان في حمل عليا وانتهى.