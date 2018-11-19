سيلفستر ستالون يحمل السكين في كواليس Rambo 5.. صور

شوهد النجم العالمي سيلفستر ستالون، خلال تصوير فيلمه الجديد Rambo 5 في مدينة مدريد الإسبانية، وهو يحمل سكينا في يده ويرتدي ملابس مهلهلة.



وأكد ستالون، في تقارير أجنبية، أن تلك المشاهد التي يصورها الآن من أصعب المشاهد في الفيلم الذي يقدم منه الجزء الخامس بعد تقديم الجزء الأول عام 1982، مشيرا الى أنه مشتاق لعائلته كثيرًا ولكن الفيلم مذهل ويستحق غيابه عن منزله طيلة هذه الفترة.



وتدور قصة الفيلم حول جندي القوات الخاصة السابق الذي يقضي حياته في العمل في مزرعة مواشٍ في الغرب الأمريكي وسيختار العودة إلى الخدمة حين يسمع نبأ اختطاف ابنة صديقه. بعد ذلك يعبر رامبو الحدود الأمريكية مع المكسيك، ليذهب فيواجه أحد أقسى زعماء المخدرات في هذا البلد.

