وداعًا سلمى.. وصول جثمان طبيبة قصر العيني المتوفية أثناء أداء عملها بمسقط رأسها بالمحلة.. صور

شيع المئات من الأسر والعائلات بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية اليوم في جنازة شعبية جثمان الطبيعية الشابة سلمي حبيشه في مشهد جنائزي مهيب عقيد أداء صلاة الجنازة بمسجد عبد الحي خليل باشا وسط حالة من الحزن والوجيعة حتي دفنت في مقابر العائلة المقابلة بمسجد الششتاوي.



جنازة شعبية

وكانت مدينة المحلة في محافظة الغربية شهدت استمرار حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة الطبيبة الشابة الدكتورة سلمي محمد حبيش، إحدى طبيبات مستشفى القصر العيني عقب تعرضها المفاجىء لهبوط حاد في الدورة الدموية حال تأدية عملها، في واقعة أثارت مشاعر الأسى بين زملائها ومحبيها وأعضاء نقابة الأطباء علي مستوي الجمهورية.

تفاصيل الوفاة

وكشفت مصادر طبية و أسرية مقربة من الراحلة أنها كانت تمارس مهام عملها كالطبيبة بشكل طبيعي قبل أن تتعرض لأزمة صحية مفاجئة، حاول زملاؤها إسعافها على الفور، إلا أن القدر كان أسرع.



وتابعت المصادر أن مراسم تشييع جنازة الطبيبة ستقام ظهر اليوم السبت عقب صلاة الظهر بمسجد الباشا بمدينة المحلة الكبرى، على أن يوارى جثمانها الثرى بمقابر الشهداء "مقابر الششتاوي".

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك صور الفقيدة مرفقة بعبارات العزاء و الدعاء، مشيدين بأخلاقها الرفيعة وإخلاصها في عملها، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

تفاصيل العزاء

والجدير بالذكر العزاء سيقام صلاة العشاء في السرادق المقام بأرض الشامي بجوار بنك CIB، وسط حضور متوقع من الأهل والأصدقاء وزملاء المهنة لتقديم واجب العزاء.