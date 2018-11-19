عمرو سعد: سعيد بحصولي على جائزة مش مضروبة

أعرب الفنان عمرو سعد عن فخره بحصوله على جائزة من المهرجان القومي للسينما كأفضل ممثل من خلال منشور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



وعلق سعد قائلا: "أمبارح كنت فخور اني أخدت جائزة المهرجان القومي للسينما كأفضل ممثل اولا لان دي الجائزة اللي أخدها زمان عادل إمام وأحمد زكي ومحمود عبد العزيز ونور الشريف وغيرهم من النجوم العظيمة".



وتابع: "وثانيا لأنها جائزة أصلي مش مضروبة زي جوائز واستفتاءات كتير موجودة حوالينا دلوقتي الحمد لله .. دعواتكم وتشجيعكم ليا الفترة اللي جاية مهم".





