ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

عمرو سعد: سعيد بحصولي على جائزة مش مضروبة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 01:58 م
عمرو سعد
عمرو سعد
شروق إبراهيم
أعرب الفنان عمرو سعد عن فخره بحصوله على جائزة من المهرجان القومي للسينما كأفضل ممثل من خلال منشور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وعلق سعد قائلا: "أمبارح كنت فخور اني أخدت جائزة المهرجان القومي للسينما كأفضل ممثل اولا لان دي الجائزة اللي أخدها زمان عادل إمام وأحمد زكي ومحمود عبد العزيز ونور الشريف وغيرهم من النجوم العظيمة".

وتابع: "وثانيا لأنها جائزة أصلي مش مضروبة زي جوائز واستفتاءات كتير موجودة حوالينا دلوقتي الحمد لله .. دعواتكم وتشجيعكم ليا الفترة اللي جاية مهم".


loading...

ترشيحاتنا

ضاحي خلفان لوزير خارجية قطر: العراقيون لن يثقوا فيك

اعترافات تفصيلية للمتهمين بمحاولة اغتيال علي جمعة: أهان الإخوان وأفتى بقتلنا

ريجيم البطاطس.. لإنقاص 4 كيلو في أسبوع

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن صفقات سموحة الجديدة

السيسى يكرم 8 شخصيات أثروا الفكر الإسلامى بينهم مفتي أوغندا وكازاخستان.. فيديو

صراع شرس بين بيراميدز والزمالك لضم جون أنطوى

تعرف على صيغة للدعاء بها يستجيب الله تعالى لك ويقضي حاجتك

المرور: غلق طريق الإسكندرية الصحراوي من الكيلو 40 وحتى الكيلو 47.. فيديو

السيسي: بشوف العجب من الناس أثناء إدارة الدولة..فيديو

السيسي مدافعا عن الأزهر: عقلية رجل الدين الحقيقي يجب أن تكون جامعة.. فيديو

النادي المصري يوجه رسالة دعم مؤثرة للخطيب

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

وليد توفيق يحيي احتفالية من قرطاج.. صور‎

فيديو

طريقة عمل الملبن الحبل في المنزل
السيسي يدعو للاقتداء بالرسول: خلقه العظيم سينقذ عقولنا من حيرتها.. فيديو
السيسي: بشوف العجب من الناس أثناء إدارة الدولة..فيديو
السيسي: هنقابل ربنا يوم القيامة وهنتحاسب على كل كلمة وفعل..فيديو
السيسي: هناك من انحرف عن تعاليم الشريعة ليتبع رؤى متطرفة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟