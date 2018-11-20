كاف يؤيد إيقاف رئيس الزمالك وتغريمه 40 ألف دولار.. مستندات

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، قرارا برفض استئناف الزمالك على قرار إيقاف رئيس القلعة البيضاء، وتغريمه 40 ألف دولار.



وكان الكاف اتخذ قرارا في 29 سبتمبر الماضي، بإيقاف رئيس الزمالك لمدة عام.



ووفقا للوائح؛ فإن الزمالك يمكنه الاستئناف ضد القرار أمام المحكمة الرياضية، ويستلزم ذلك الإجراء، تقديم التظلم خلال 21 يوما من تاريخ استلام الزمالك لقرار رفض الاستئناف.