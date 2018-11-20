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رياضة

كاف يؤيد إيقاف رئيس الزمالك وتغريمه 40 ألف دولار.. مستندات

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:05 ص
الاتحاد الأفريقي
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف
ريهام بكير
أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، قرارا برفض استئناف الزمالك على قرار إيقاف رئيس القلعة البيضاء، وتغريمه 40 ألف دولار.

وكان الكاف اتخذ قرارا في 29 سبتمبر الماضي، بإيقاف رئيس الزمالك لمدة عام.

ووفقا للوائح؛ فإن الزمالك يمكنه الاستئناف ضد القرار أمام المحكمة الرياضية، ويستلزم ذلك الإجراء، تقديم التظلم خلال 21 يوما من تاريخ استلام الزمالك لقرار رفض الاستئناف.
كاف يؤيد إيقاف رئيس الزمالك وتغريمه 40 ألف دولار.. مستندات
كاف يؤيد إيقاف رئيس الزمالك وتغريمه 40 ألف دولار.. مستندات
كاف يؤيد إيقاف رئيس الزمالك وتغريمه 40 ألف دولار.. مستندات
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