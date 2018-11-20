ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 10:06 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع 3 رحلات جوية دولية ، بسبب الأعطال الفنية واعمال الصيانة وظروف التشغيل، وعدم جداوها اقتصاديا وقلة عدد الركاب.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار،إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلتي شركة نسمة للطيران رقم 120 المتجهة الي الطابق، ورحلة رقم 180 المتجهة الي ينبع بالمملكة العربية السعودية، ورحلة شركة الخطوط الجوية الكويتية رقم 1544 المتجهة الي الكويت، بسبب الأعطال الفنية واعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت إخطارا من شركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها رقم 5510 المتجهة الي الكويت، بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد ركابها.
loading...

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يهنيء المسلمين بالمولد النبوى الشريف

الأمم الأوروبية.. تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة

موعد مباريات الدوري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

تعرف على حقيقة مرض سمية الخشاب الأسباب وأعراضه وأثره

المرور: سيولة على المحاور كافة.. وتغيير فواصل الدائرى يستغرق شهرا.. فيديو

وزير التعليم يعقب على شرح درس بطريقة حمو بيكا.. فيديو

وفاة صانع القنبلة النووية للصين

الإفتاء: رسول الله كان يحتفل بمولده كل أسبوع والصحابة أحيوا ليلته

ضبط 40 طن أرز قبل بيعها بالسوق السوداء في البحيرة

الإنتاج الحربي يكشف أسماء لاعبين يرغب الأهلي ضمهم في يناير

الشرطة الكويتية: سائق تاكسي ألقى بجثة مصريا في الشارع وفر هاربا

آخر تطورات الحالة الصحية لـ أحمد ماهر بعد إجراء عملية في المعدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العصار يشهد مع سفيرة سلوفينيا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة.. صور

سعر صادم لفستان أحلام في أحدث جلسة تصوير

القاهرة السينمائي الدولي يستقطب الأفلام العالمية.. 35 فيلما عالميا بأقسام المهرجان المختلفة.. روما ومانتا راى وحد وكتاب أخضر الأشهر.. صور

حلقة ذكر بمقام الشيخ الجمل ومسيرة صوفية فى احتفالات البحيرة بالمولد النبوى الشريف

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

فيديو

مواعيد القطارات من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الثلاثاء 20-11-2018.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 20-11-2018.. فيديو
السفير الياباني الجديد يهنئ المصريين بالمولد النبوي: اتفضلوا الحلاوة.. فيديو
المرور: سيولة على المحاور كافة.. وتغيير فواصل الدائرى يستغرق شهرا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟