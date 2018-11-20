تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل

شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع 3 رحلات جوية دولية ، بسبب الأعطال الفنية واعمال الصيانة وظروف التشغيل، وعدم جداوها اقتصاديا وقلة عدد الركاب.



وقالت مصادر ملاحية بالمطار،إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلتي شركة نسمة للطيران رقم 120 المتجهة الي الطابق، ورحلة رقم 180 المتجهة الي ينبع بالمملكة العربية السعودية، ورحلة شركة الخطوط الجوية الكويتية رقم 1544 المتجهة الي الكويت، بسبب الأعطال الفنية واعمال الصيانة وظروف التشغيل.



وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت إخطارا من شركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها رقم 5510 المتجهة الي الكويت، بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد ركابها.