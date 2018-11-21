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رياضة

حسام عاشور ينتظم في مران الأهلي اليوم

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 10:35 ص
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
ينتظم حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،في مران فريقه مساء اليوم استعدادا لمواجهة الوصل الإماراتي مساء غد الخميس.

وكان عاشور قد تعرض للإصابة بكدمة في إصبع القدم اليسرى خلال مران فريقه أمس.

وأكد خالد محمود طبيب الأهلي أمس على أن عاشور سينتظم في مران اليوم بشكل طبيعي وجاهزا للمباراة.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير اليوم على استاد «زعبيل»، استعدادًا لمواجهة الوصل التي تقام غدا في إياب دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب.
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