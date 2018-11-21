إليسا تهنئ فيروز بعيد ميلادها

حرصت النجمة اللبنانية إليسا على تهنئة النجمة القديرة فيروز بعيد ميلادها الذي يصادف اليوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر.





وغردت إليسا من خلال حسابها على تويتر: "يمكن مش دايما عنا استقلال... بس الأكيد إنو دايما عنا فيروز ...عقبال كل سنة ... يوم فيروز".





ويحتفل جمهور فيروز اليوم الأربعاء بعيد ميلادها الـ83، فهي من مواليد 21 نوفمبر 1935 واسمها الحقيقي هو نهاد رزق وديع حداد، وقدّمت مع زوجها الراحل عاصي الرحباني وأخيه منصور الرحباني، المعروفين بالأخوين رحباني، العديد من الأوبريهات والأغاني التي يصل عددها إلى 800 أغنية.



