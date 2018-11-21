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أخبار العالم

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلي

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 12:11 م
المسجد الاقصي
المسجد الاقصي
أ ش أ
اقتحمت مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم، الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.

وأفاد شهود عيان بأن 34 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد المبارك، ونفذوا جولات استفزازية، وتلقوا شروحات حول "الهيكل" المزعوم.

ويشهد المسجد الأقصى المبارك اقتحامات يومية من قبل مجموعات المستوطنين، بأعداد وفترات متفاوتة، في محاولة لتقسيمه زمانيا ومكانيا.

وفي سياق متصل، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي مسكنا زراعيا وسلاسل حجرية في (خربة المراجم) التابعة لأراضي دوما جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس - في تصريح اليوم - إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة (خربة المراجم) ترافقها جرافة، وهدمت مسكنا زراعيا تقدر مساحته بـ40 مترا، إضافة إلى هدم سلاسل حجرية في أرض مملوكة لمواطن فلسطيني.
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