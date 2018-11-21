المبعوث الأممي لدى اليمن يصل إلى صنعاء لبحث عملية السلام مع الحوثي

أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن المبعوث الأممي لدى اليمن، مارتن جريفيث، وصل منذ لحظات إلى العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك استعدادًا لبحث ترتيبات المشاورات السياسية مع قادة ميليشيات الحوثي الانقلابية.



وتعرضت الجهود الأممية الهادفة لعقد مفاوضات سلام في اليمن لانتكاسة ميدانية عقب اندلاع اشتباكات عنيفة، الاثنين الماضي، في مدينة الحديدة بعد نحو أسبوع من توقف القتال فيها، ما يمثل تصعيدا يتناقض مع أجواء الأمل التي شاعت في اليوم نفسه إثر إعلان طرفي النزاع تأييدهما لإعادة إطلاق العملية السياسية في البلد الذي تمزقه الحرب منذ أكثر من أربع سنوات.



وكان الحوثيون خرقوا الهدنة، وقصفوا خلال الأيام الماضية عددا من المنشآت الخدمية بالسلاح الثقيل وعلى رأسها مستشفى 22 مايو، ومجمع إخوان ثابت الصناعي في مدينة الحديدة.