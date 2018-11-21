أداء سلبي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

تراجعت جميع مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، تحت ضغوط بيعية من جانب المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.33%، كما انخفض مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.33%.



وتراجع مؤشر إيجي إكس 50 متساوي الاوزان بنسبة 0.22% وانخفض مؤشر إيجي إكس 70 الذي يضم أسهم 70 شركة متوسطة مثيدة بالبورصة بنسبة 1%.



