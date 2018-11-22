أنوشكا ضيفة شرف مهرجان Middle East Fashion festival السبت

أعلن وليد خليل، منظم مهرجان Middle East Fashion festival، المقرر إقامته في 23 من شهر نوفمبر الجارى، بأحد أكبر فنادق القاهرة الجديدة عن حلول الفنانة أنوشكا ضيفة شرف للمهرجان.





وأكد خليل في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الفنانة أنوشكا إحدى أيقونات الأناقة واستطاعت خلال مشوارها الفني التنوع بين الغناء والتمثيل إضافة إلى كونها مقدمة برنامج تحمل طابع المرح وتتمتع بروح البهجة التي تنعكس على حلقاتها.



