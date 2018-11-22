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أخبار العالم

ترامب يأمل في التوصل لاتفاق تجاري مع الصين خلال قمة مجموعة العشرين

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 06:30 م
صدى البلد
رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه يأمل بأن يتمكن من التوصل لاتفاق مع الصين بشأن التجارة عندما يجتمع مع الرئيس شي جين بينغ أثناء قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين الأسبوع القادم.

وأبلغ ترامب الصحفيين في بالم بيتش بولاية فلوريدا "يمكنني أن أقول هذا.. الصين تحتاج بشدة للتوصل إلى اتفاق.. بسبب الرسوم الجمركية.. إذا كان بإمكاننا أن نتوصل لاتفاق، فإننا سنفعل".
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