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نجوى فؤاد: ربطتني بيسرا علاقة قوية ولكنها لم تقف بجانبي.. فيديو

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 03:35 ص
صدى البلد
محمد القاضي
قالت الفنانة نجوى فؤاد، إنها كانت على علاقة قوية مع الفنانة يسرا منذ زمن بعيد، معقبة: «أنتجت لها فيلم ألف بوسة وبوسة».

وأضاف "فؤاد"، خلال استضافتها ببرنامج "حكايتك مع دودي"،: «كنت منتظرة يسرا تقف جنبي، وترشحني لأدوار وتزورني كأخوات لأننا قريبين، من بعض، وكنت بحبها جدا»، مشيرة إلى أنها أنتجت العديد من الأفلام الأخرى.

ولفتت إلي أنها كانت على علاقة قوية مع الفنانة الراحلة هند رستم، قائله: «الفنانة هند رستم كانت من أعز أصدقائي، واتعلمت منها حاجات كتير»، متابعه: «مرة كان فيه موقف بيني وبينها، كنت في أوردر وكنت بشتغل بالليل، وراحت عليا نومه علشان الأوردر كان الساعة 10، روحت البلاتوه الساعة 11، وكانت هند قاعدة هناك من بدري، أول ما دخلت قولتلها صباح الخير، وكانت زعلانه علشان أنا اتأخرت، وقالتلي أنا ذنبي إيه المكياج بتاعي يبوظ علشان إنتي تشتغلي في أفراح بالليل».

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